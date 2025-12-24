Происшествия 24.12.2025 в 10:15
В Улан-Удэ сбили 12-летнюю девочку
Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода
Текст: Карина Перова
Вчера на дорогах Бурятии случилось 49 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими.
Так, в Улан-Удэ в девять часов вечера 19-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», следуя со стороны ул. Шульца в сторону ул. Новогордеевская, вне зоны пешеходного перехода сбил 12-летнюю девочку.
Школьницу с травмами госпитализировали, отметили в ГАИ республики.