В Улан-Удэ сбили 12-летнюю девочку

Вчера на дорогах Бурятии случилось 49 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими.

Так, в Улан-Удэ в девять часов вечера 19-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», следуя со стороны ул. Шульца в сторону ул. Новогордеевская, вне зоны пешеходного перехода сбил 12-летнюю девочку.

Школьницу с травмами госпитализировали, отметили в ГАИ республики.