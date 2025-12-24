В Улан-Удэ вандалы набедокурили на новой Тропе здоровья

В Улан-Удэ вандалы набедокурили на Тропе здоровья, которую построили в этом году на Верхней Березовке. Хулиганы вырвали навигационные знаки и что-то ими копали под деревьями.

«За благоустройством тропы стоят – месяцы работы, энтузиазм волонтёров, профессионализм сотрудников МБУ «Городское лесничество» и усилия подрядчиков. Этот уникальный проект создавался, чтобы вы могли комфортно и безопасно отдыхать на природе», - прокомментировали на предприятии.

Посетителей тропы просят бережно относиться к общему имуществу. Свидетели вандализма могут обратиться по телефону: 467-683.