В Бурятии участник СВО «взбодрил» полицейских выстрелами из ружья

В Бурятии осудили участника СВО, имеющего ранения и награды. Мужчина встретил приехавших к нему ночью полицейских выстрелами из ружья, за что был приговорен к лишению свободы.История со стрельбой случилась 13 июня 2025 года в Хоринском районе. В ту ночь двое полицейских, которые не находились на службе, проезжали мимо бара и заметили там своего знакомого Дроздова (фамилия изменена). Тот, будучи пьяным, отчаянно ругался с еще одним полицейским – местным оперативником. Мужчина, используя нецензурные выражения, высказывал недовольство полицией.Полицейским Дроздов был хорошо знаком – они вместе учились в школе и училище. Желая погасить конфликт и не дать ветерану спецоперации попасть в неприятности, они уговорили пьяного мужчину сесть к ним в машину и повезли его домой. По пути Дроздов продолжал негативно высказываться в адрес правоохранителей и даже пообещал взорвать их отдел.Мужчину доставили домой, где он ушел спать. Но через какое-то время, уже под утро, стражи порядка решили вернуться к нему и поговорить. «Я боялся, что Дроздов наделает глупостей, так как ранее он был замечен в бытовых скандалах», - пояснит позже на следствии один из правоохранителей.Подъехав к дому сельчанина, силовики позвонили его жене и попросили разбудить супруга. При этом один полицейский остался в машине, а второй прошел во двор. Однако разбуженный мужчина к визиту незваных гостей отнесся весьма агрессивно. Решив, что силовики хотят разобраться с ним за его высказывания, ветеран взял заряженную двухстволку и через гараж вышел на улицу.«Я услышал выстрел, Дроздов подошел ко мне, через окно автомобиля приставил дуло ружья к голове, сказал, что «замочит» и потребовал выйти из машины», - рассказал один из полицейских. К его счастью, в этот момент мужчина заметил во дворе второго гостя и переключил внимание на него. Он еще раз выстрелил в воздух и направился в сторону обнаруженного неприятеля.«Во двор зашел Дроздов, направил ружье в мою сторону и сказал: «Всех вас здесь завалю». Я поднял руки над головой, сказал ему «не стреляй», далее воспользовался близким расстоянием, схватился за ружье и отобрал его», - рассказал второй полицейский.Обезоружив мужчину, полицейские уехали. За стрельбу и угрозы в их адрес на ветерана возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Его сначала взяли под стражу, а позже перевели под домашний арест.По предъявленной статье мужчине грозило до 7 лет лишения свободы. Однако суд учел целый ряд смягчающих обстоятельств. Ими стали признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие детей, принесение извинений потерпевшим сотрудникам полиции, которые их приняли и не требовали строгого наказания. Также суд принял во внимание, что Дроздов участвовал в боевых действиях, где получил ранения и награды.В итоге райсуд приговорил Дроздова к 1 году лишения свободы в колонии общего режима. Не согласившись с таким наказанием, ветеран подал апелляцию и добился частичного успеха. Верховный суд Бурятии переквалифицировал его действия на ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и скостил срок до 9 месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, мужчина выйдет на свободу уже совсем скоро.