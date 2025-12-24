Происшествия 24.12.2025 в 14:35

В Бурятии участник СВО «взбодрил» полицейских выстрелами из ружья

За агрессию в адрес стражей порядка ветерана наказали лишением свободы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии участник СВО «взбодрил» полицейских выстрелами из ружья
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии осудили участника СВО, имеющего ранения и награды. Мужчина встретил приехавших к нему ночью полицейских выстрелами из ружья, за что был приговорен к лишению свободы.

История со стрельбой случилась 13 июня 2025 года в Хоринском районе. В ту ночь двое полицейских, которые не находились на службе, проезжали мимо бара и заметили там своего знакомого Дроздова (фамилия изменена). Тот, будучи пьяным, отчаянно ругался с еще одним полицейским – местным оперативником. Мужчина, используя нецензурные выражения, высказывал недовольство полицией.

Полицейским Дроздов был хорошо знаком – они вместе учились в школе и училище. Желая погасить конфликт и не дать ветерану спецоперации попасть в неприятности, они уговорили пьяного мужчину сесть к ним в машину и повезли его домой. По пути Дроздов продолжал негативно высказываться в адрес правоохранителей и даже пообещал взорвать их отдел.

Мужчину доставили домой, где он ушел спать. Но через какое-то время, уже под утро, стражи порядка решили вернуться к нему и поговорить. «Я боялся, что Дроздов наделает глупостей, так как ранее он был замечен в бытовых скандалах», - пояснит позже на следствии один из правоохранителей.

Подъехав к дому сельчанина, силовики позвонили его жене и попросили разбудить супруга. При этом один полицейский остался в машине, а второй прошел во двор. Однако разбуженный мужчина к визиту незваных гостей отнесся весьма агрессивно. Решив, что силовики хотят разобраться с ним за его высказывания, ветеран взял заряженную двухстволку и через гараж вышел на улицу.

«Я услышал выстрел, Дроздов подошел ко мне, через окно автомобиля приставил дуло ружья к голове, сказал, что «замочит» и потребовал выйти из машины», - рассказал один из полицейских. К его счастью, в этот момент мужчина заметил во дворе второго гостя и переключил внимание на него. Он еще раз выстрелил в воздух и направился в сторону обнаруженного неприятеля.

«Во двор зашел Дроздов, направил ружье в мою сторону и сказал: «Всех вас здесь завалю». Я поднял руки над головой, сказал ему «не стреляй», далее воспользовался близким расстоянием, схватился за ружье и отобрал его», - рассказал второй полицейский.

Обезоружив мужчину, полицейские уехали. За стрельбу и угрозы в их адрес на ветерана возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Его сначала взяли под стражу, а позже перевели под домашний арест. 

По предъявленной статье мужчине грозило до 7 лет лишения свободы. Однако суд учел целый ряд смягчающих обстоятельств. Ими стали признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие детей, принесение извинений потерпевшим сотрудникам полиции, которые их приняли и не требовали строгого наказания. Также суд принял во внимание, что Дроздов участвовал в боевых действиях, где получил ранения и награды. 

В итоге райсуд приговорил Дроздова к 1 году лишения свободы в колонии общего режима. Не согласившись с таким наказанием, ветеран подал апелляцию и добился частичного успеха. Верховный суд Бурятии переквалифицировал его действия на ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и скостил срок до 9 месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, мужчина выйдет на свободу уже совсем скоро.
Теги
хулиганство суд

Все новости

«Не надо, за что вы меня бьете?»
24.12.2025 в 15:41
В Улан-Удэ бросят копать в праздники
24.12.2025 в 15:28
В Улан-Удэ по понедельникам будут совершать литургию на бурятском языке
24.12.2025 в 15:16
В улан-удэнском «Водоканале» рассказали, где горожане гадят больше всех
24.12.2025 в 14:44
В Бурятии участник СВО «взбодрил» полицейских выстрелами из ружья
24.12.2025 в 14:35
Улан-удэнцы узнали тайны новогоднего чуда
24.12.2025 в 14:24
В Улан-Удэ все же построят суперколонию
24.12.2025 в 14:15
В Улан-Удэ заработает новый светофор на опасном участке в Энергетике
24.12.2025 в 13:53
В Бурятии еравнинцы намерены восстановить оросительную систему на 900 га земель
24.12.2025 в 13:44
В Улан-Удэ вандалы набедокурили на новой Тропе здоровья
24.12.2025 в 13:14
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
«Не надо, за что вы меня бьете?»
В Новосибирске девочки-подростки избили второклассника, который их обзывал
24.12.2025 в 15:41
В Улан-Удэ вандалы набедокурили на новой Тропе здоровья
Хулиганы вырвали навигационные знаки
24.12.2025 в 13:14
Жительница Бурятии надолго отправилась в колонию за пьяное ДТП
В аварии с тремя машинами пострадали дети
24.12.2025 в 11:47
В Улан-Удэ сбили 12-летнюю девочку
Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода
24.12.2025 в 10:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru