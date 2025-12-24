Происшествия 24.12.2025 в 17:27
В Бурятии из-за электрообогревателя вспыхнули дом и гараж
Огонь уничтожил стоящую в боксе машину
Текст: Карина Перова
Сегодня в селе Иволгинск в Бурятии загорелась крыша жилого дома и пристроенного к нему гаража. На место выехал личный состав 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ в составе 6-ти человек и 3-х единиц техники.
Огонь полностью уничтожил крыши, а также находившийся в гараже легковой автомобиль Toyota Corolla.
«Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электрообогревателя», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.