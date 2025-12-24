В Бурятии из-за электрообогревателя вспыхнули дом и гараж

Сегодня в селе Иволгинск в Бурятии загорелась крыша жилого дома и пристроенного к нему гаража. На место выехал личный состав 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ в составе 6-ти человек и 3-х единиц техники.

Огонь полностью уничтожил крыши, а также находившийся в гараже легковой автомобиль Toyota Corolla.

«Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электрообогревателя», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.