Происшествия 24.12.2025 в 17:27

В Бурятии из-за электрообогревателя вспыхнули дом и гараж

Огонь уничтожил стоящую в боксе машину
Текст: Карина Перова
В Бурятии из-за электрообогревателя вспыхнули дом и гараж
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Сегодня в селе Иволгинск в Бурятии загорелась крыша жилого дома и пристроенного к нему гаража. На место выехал личный состав 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ в составе 6-ти человек и 3-х единиц техники.

Огонь полностью уничтожил крыши, а также находившийся в гараже легковой автомобиль Toyota Corolla.

«Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электрообогревателя», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар иволгинск

