Жительница Бурятии пострадала в ДТП с большегрузом

Вчера в Бурятии произошло 78 аварий с механическими повреждениями, что больше обычного в 3 раза, из них 67 – в Улан-Удэ.

Вечером случилось ДТП в селе Старая Брянь Заиграевского района на улице Центральная. 24-летний водитель большегруза «Шахман» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Хонда Фит» под управлением 34-летнего мужчины.

Пострадала 35-летняя пассажирка легковушки. Ее с травмами доставили в медучреждение, и после осмотра отпустили, отметили в ГАИ республики.