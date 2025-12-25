Происшествия 25.12.2025 в 10:23

Жительница Бурятии пострадала в ДТП с большегрузом

Авария случилась в Старой Бряни
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии пострадала в ДТП с большегрузом
Фото: УГИБДД по Бурятии

Вчера в Бурятии произошло 78 аварий с механическими повреждениями, что больше обычного в 3 раза, из них 67 – в Улан-Удэ.

Вечером случилось ДТП в селе Старая Брянь Заиграевского района на улице Центральная. 24-летний водитель большегруза «Шахман» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Хонда Фит» под управлением 34-летнего мужчины.

Пострадала 35-летняя пассажирка легковушки. Ее с травмами доставили в медучреждение, и после осмотра отпустили, отметили в ГАИ республики.

