В Бурятии в одном из домов нашли сильно обгоревшее тело

Минувшей ночью на пожаре в поселке Маловский Баунтовского района Бурятии погиб человек. На тушение дома выехал личный состав 19-го Баунтовского отряда ГПС РБ в составе 4-х человек и 2-х единиц техники.

Огонь полностью уничтожил дом и веранду изнутри, также пострадала кровля дома. На веранде пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело человека без признаков жизни.

«Причины возгорания устанавливаются: на месте работает дознаватель МЧС России по Бурятии», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.