Происшествия 25.12.2025 в 12:28

В Бурятии в одном из домов нашли сильно обгоревшее тело

Пожар случился в поселке Маловский
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии в одном из домов нашли сильно обгоревшее тело
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Минувшей ночью на пожаре в поселке Маловский Баунтовского района Бурятии погиб человек. На тушение дома выехал личный состав 19-го Баунтовского отряда ГПС РБ в составе 4-х человек и 2-х единиц техники.

Огонь полностью уничтожил дом и веранду изнутри, также пострадала кровля дома. На веранде пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело человека без признаков жизни.

«Причины возгорания устанавливаются: на месте работает дознаватель МЧС России по Бурятии», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Теги
пожар гибель

Все новости

Горсовет Улан-Удэ установил границы необычного ТОСа
25.12.2025 в 12:53
25-летний улан-удэнец «сходил» в театр за 18 тысяч рублей
25.12.2025 в 12:29
Собственные доходы Улан-Удэ оптимистично растут
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии в одном из домов нашли сильно обгоревшее тело
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии военный-домушник присядет на 5 лет
25.12.2025 в 12:18
Улан-Удэнский горсовет подвел черту под бюджетом-2025
25.12.2025 в 12:08
Волшебство пришло в каждый двор
25.12.2025 в 12:06
В Улан-Удэ «погорел» очередной пенсионер-инвестор
25.12.2025 в 11:41
Рассеянные улан-удэнцы забывают в автобусах паспорта и кошельки
25.12.2025 в 11:25
В Улан-Удэ автомагнаты поссорились из-за рекламы
25.12.2025 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Жительница Бурятии пострадала в ДТП с большегрузом
Авария случилась в Старой Бряни
25.12.2025 в 10:23
В Бурятии из-за электрообогревателя вспыхнули дом и гараж
Огонь уничтожил стоящую в боксе машину
24.12.2025 в 17:27
В Улан-Удэ на мосту Бегущая лань перегородили две полосы
Движение затруднено из-за ДТП
24.12.2025 в 16:11
«Не надо, за что вы меня бьете?»
В Новосибирске девочки-подростки избили второклассника, который их обзывал
24.12.2025 в 15:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru