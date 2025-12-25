В Бурятии жестокий убийца месячной девочки оказался дебилом

Мужчина остался в доме один наедине с месячной дочерью. Ребенок в этот момент сильно плакал, что взбесило отца. Он взял малышку, приложил ее голову к косяку и несколько раз с силой ударил ее дверью. Но этого извергу показалось мало. Схватив ножницы, он принялся бить ими по телу девочки. Впоследствии эксперты насчитали на теле несчастной около 20 колото-резаных ранений. Причем многие из них наносились, когда девочка была уже мертва. Расправившись с жертвой, злоумышленник бросил ее тело в коробку на веранде, где ее позже и обнаружили.







