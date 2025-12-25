Происшествия 25.12.2025 в 16:55

В Бурятии жестокий убийца месячной девочки оказался дебилом

Тем не менее, экспертиза признала его вменяемым
Текст: Андрей Константинов
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор в отношении жителя улуса Дэдэ-Ичетуй. В конце сентября Верховный суд Бурятии признал его виновным в жестоком убийстве своей месячной дочери и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, жуткое преступление произошло 31 августа 2024 года. В тот день сельчанин распивал спиртное вместе с сожительницей. Затем между ними произошла ссора, после чего женщина покинула жилище. 

Мужчина остался в доме один наедине с месячной дочерью. Ребенок в этот момент сильно плакал, что взбесило отца. Он взял малышку, приложил ее голову к косяку и несколько раз с силой ударил ее дверью. Но этого извергу показалось мало. Схватив ножницы, он принялся бить ими по телу девочки. Впоследствии эксперты насчитали на теле несчастной около 20 колото-резаных ранений. Причем многие из них наносились, когда девочка была уже мертва. Расправившись с жертвой, злоумышленник бросил ее тело в коробку на веранде, где ее позже и обнаружили.  


Сельчанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Первоначально он признал вину и в ходе следственного эксперимента показал правоохранителям, как расправился с дочерью. Однако затем изменил показания. Сначала он заявил, что к преступлению причастен брат его сожительницы, а после обвинил в убийстве мать девочки.

В ходе следствия мужчину отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Комиссия врачей в составе трех человек сделала однозначный вывод, что он имеет умственную отсталость легкой степени (дебильность) с другими нарушениями поведения и синдром зависимости от алкоголя средней стадии. 

«На момент совершения преступления временного психического расстройства у обвиняемого не было, он находился в состоянии простого алкогольного опьянения. Во время совершения преступления он мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», - к такому выводу пришли психиатры.

После вынесения приговора осужденный подал апелляционную жалобу. В ней он вновь заявил о своей невиновности и просил вынести ему оправдательный приговор. Мужчина заявил, что на предварительном следствии оперативники силой выбили у него признание.

«Меня несколько раз ударили в грудь кулаком и сказали, что это я убил ребенка, психологически давили на меня. Я больной человек, инвалид 2-й группы, несудимый, впервые попал в отдел полиции и напугался, поэтому признал вину», - написал мужчина в жалобе.

Однако вышестоящий суд, перепроверив доводы осужденного, посчитал их несостоятельными. Назначенное ему наказание было признано справедливым и соразмерным содеянному.
убийство

