В Улан-Удэ две легковушки столкнулись под путепроводом на Мокрова

В Улан-Удэ сегодня под путепроводом на улице Мокрова столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП занята полоса в сторону Энергетика. Видео опубликовали в комитете по транспорту администрации города.

Авария едва не стала тройной. К счастью, водитель, направлявшийся в сторону путепровода, успел затормозить и вырулить.

Подчеркивается, что движение затруднено. На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.