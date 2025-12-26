Происшествия 26.12.2025 в 12:11

В Улан-Удэ две легковушки столкнулись под путепроводом на Мокрова

Из-за ДТП занята полоса
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ две легковушки столкнулись под путепроводом на Мокрова
Фото: комитет по транспорту

В Улан-Удэ сегодня под путепроводом на улице Мокрова столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП занята полоса в сторону Энергетика. Видео опубликовали в комитете по транспорту администрации города.

Авария едва не стала тройной. К счастью, водитель, направлявшийся в сторону путепровода, успел затормозить и вырулить.

Подчеркивается, что движение затруднено. На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.

