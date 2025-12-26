Происшествия 26.12.2025 в 15:52
«Мама, там маньяк, меня хотел убить»
Пьяная выходка обошлась жителю Бурятии в пять лет лишения свободы
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии устоял приговор в отношении мужчины, который в декабре 2023 года поставил на уши полицию и жителей Северобайкальска. В пьяном виде и с ножом в руке он до смерти испугал маленькую девочку, заставив горожан заговорить о появлении в городе маньяка.
17 декабря 2023 года потрясло жителей Северобайкальска. В тот день в одном из дворов недалеко от центра города пьяный мужчина подозвал к себе девочку. Во время разговора он выхватил нож и приставил его к горлу ребенка. Незнакомец потребовал, чтобы она молчала, и угрожал, что отрежет ей голову. Однако, девочке удалось вырваться и убежать. Злоумышленник попытался догнать ребенка, но не смог из-за сильного опьянения. Видя, что девочка ускользнула, мужчина зашел в подъезд близлежащего дома.
По соцсетям и мессенджерам города моментально разлетелось сообщение о маньяке. Сразу стали поступать свидетельства об аналогичных происшествиях. Жителей просили внимательно следить за детьми и сообщать о подозрительных личностях в полицию.
Ставшая жертвой агрессора девочка физически не пострадала, но пережила глубокое потрясение.
«Зазвонил домофон, дочь кричала, «мама, тут маньяк, мне в шею ножом». Поднимаясь по лестнице, дочь ревела, ее всю трясло. Она повторяла: «мама, там маньяк, меня хотел убить, - рассказывала о случившемся мама девочки. - Дочь постоянно показывала и говорила, что «мужчина с бешенными голубыми злыми глазами хотел ножом в шею».
Девочка была настолько напугана, что даже в полиции не смогла описать нападавшего. «Голубой, стеклянный, злой глаз» и «резать голову», - твердила она. Правоохранителям пришлось звать на помощь психолога, чтобы получить от нее хоть какую-то информацию о злоумышленнике. Специалист попросила ребенка нарисовать того, кто ее напугал. В результате на листе бумаги появилась фигура в темном с голубыми глазами. В руке у человека был нож, а на картинке надпись: «резать голову».
Правоохранители быстро вычислили злоумышленника. Как выяснилось, в тот день пьяный мужчина сильно порезал себе палец, с него капала кровь. Кровь осталась на одежде ребенка, ее обнаружили и во дворе, где случилось происшествие. Этот след привел полицейских к подъезду, куда зашел мужчина, а потом и к его квартире. Подозреваемого задержали.
Задержанным оказался житель Нижнеангарска. Несколькими днями ранее он приехал в Северобайкальск, где снял квартиру и несколько дней пил. Ничего особо подозрительного в мужчине не было: он не был судим, работал, ранее был в браке, в котором у него родилась дочь. Единственным его явным «грехом» была любовь к алкоголю. Об этом свидетельствовали многие факты, в том числе показания бывшей жены. Впрочем, последняя отметила, что ни на нее, ни на ребенка мужчина руку не поднимал.
По словам самого задержанного, в тот день он действительно, прилично выпил, а после пошел в магазин. На обратном пути он заблудился и не мог найти нужный подъезд. Тогда он решил спросить дорогу у подвернувшейся девочки. Мужчина не отрицал, что мог напугать ребенка, но божился, что никакого вреда причинить не хотел и уж тем более не думал отрезать ей голову. Также он категорически отрицал, что у него в руке был нож.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ – «Хулиганство с применением оружия». В ходе следствия в отношении него провели психологическую экспертизу. Она не выявила у обвиняемого каких-либо серьезных отклонений, кроме все той же алкогольной зависимости. Как выяснилось, мужчина уходил в запои, похмелялся, дважды кодировался, но это не помогло – он продолжал злоупотреблять спиртным. В то же время эксперт не обнаружил у обвиняемого клинических признаков педофилии.
На суде были изучены показания свидетелей, видеозапись происшествия и результаты экспертиз. На их основании суд посчитал вину мужчины доказанной и вынес приговор: 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также с осужденного взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.
Мужчина пытался обжаловать вердикт сначала в Верховном суде Бурятии, а недавно и в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции. Но успеха он не добился – вышестоящие инстанции оставили приговор без изменений.
Что касается девочки, то она еще долго приходила в себя после случившегося. Она боялась выходить из дома одна, ее пришлось водить к психологу.
«Дочь часто вспоминала черный силуэт, черную одежду и шапку, мужчин она обходила стороной, боялась их. Летом дочь начала улавливать запахи алкоголя и сигарет, говорила: «так пахло от дяди», - рассказала мать ребенка.
