Жители Бурятии подпортили физиономию Снегурочке

В Бурятии жители Закаменска изуродовали Снегурочку. Сегодня вандалы испортили ледяную скульптуру – лицо вечной спутницы Деда Мороза треснуло.

При этом специалисты еще даже не успели закончить работу по установке фигур.

Хулиганов ищут, свидетелей просят сообщить о произошедшем в администрацию города по тел.: 83013744370.

«Давайте вместе беречь красоту нашего города! Каждая скульптура, каждая деталь праздничного оформления – это вклад в наше общее благополучие и настроение», - обратились к местным жителям.