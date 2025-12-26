Происшествия 26.12.2025 в 16:51
Жители Бурятии подпортили физиономию Снегурочке
Вандалов ищут в Закаменске
Текст: Карина Перова
В Бурятии жители Закаменска изуродовали Снегурочку. Сегодня вандалы испортили ледяную скульптуру – лицо вечной спутницы Деда Мороза треснуло.
При этом специалисты еще даже не успели закончить работу по установке фигур.
Хулиганов ищут, свидетелей просят сообщить о произошедшем в администрацию города по тел.: 83013744370.
«Давайте вместе беречь красоту нашего города! Каждая скульптура, каждая деталь праздничного оформления – это вклад в наше общее благополучие и настроение», - обратились к местным жителям.