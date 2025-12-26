Происшествия 26.12.2025 в 17:02

Сельчанин в Бурятии пойдет под суд за хранение оружия и убийство отца

Пожилой мужчина скончался, не дождавшись скорой
Текст: Елена Кокорина
Сельский житель из Кижингинского района Бурятии пойдет под суд за хранение оружия и причинение тяжких телесных повреждений своему отцу, в результате которых последний скончался.

Следствием установлено, что 2 декабря 2025 года вечером обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к пожилому отцу, проживающему в поселке Хуртэй.

- Между ними произошла ссора, в ходе которой сын причинил отцу телесные повреждения, после чего скрылся. Позднее к потерпевшему зашли односельчане и вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался до приезда врачей. В ходе осмотра, проведенного в доме у обвиняемого, на чердаке было обнаружено нарезное огнестрельное оружие – карабин, изготовленный самодельным способом из деталей от винтовки Мосина, который мужчина незаконно хранил по месту жительства, - рассказали в Следкоме республики.

В ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: loon.site

