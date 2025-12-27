Происшествия 27.12.2025 в 10:39
Житель Бурятии стащил кролика в зоомагазине
Ворованное животное мужчина подарил жене на Новый год
Текст: Андрей Константинов
В полицию Улан-Удэ обратилась директор одного из городских зоомагазинов. Она сообщила, что незадолго до закрытия продавец обнаружила пропажу кролика в одном из вольеров. Ущерба составил 3,5 тысячи рублей.
Отсмотрев камеры наблюдения, оперативники вышли на след похитителя. Им оказался безработный 34-летний ранее судимый житель Тарбагатайского района.
Выяснилось, что в этот день сельчанин приехал в Улан-Удэ, чтобы выбрать новогодний подарок своей беременной супруге. В дороге познакомился с дамой и, решив продолжить приятное общение, пригласил спутницу в питейное заведение, где провёл некоторое время.
Но, всё же вспомнив о цели визита в столицу республики, в сопровождении новой знакомой мужчина направился в зоомагазин. Там, определившись с выбором подарка, он достал из клетки кролика, спрятал его под куртку и вместе с дамой покинул помещение.
Вернувшись домой, сельчанин успел порадовать благоверную пушистым сюрпризом. Однако вскоре к ним в дом нагрянули оперативники. Подозреваемого задержали, а кролика вернули в магазин к радости 6-летней девочки, родители которой ранее забронировали животное тоже в качестве новогоднего подарка.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. С похитителя кролика взяли подписку о невыезде.
