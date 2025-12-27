Происшествия 27.12.2025 в 13:40

Жители Бурятии в этом году отдали мошенникам почти 550 миллионов рублей

Это на 100 миллионов меньше, чем в 2024 году
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии в этом году отдали мошенникам почти 550 миллионов рублей
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии с начала этого года жертвами интернет-преступников стали 2305 жителей республики (+32 за последнюю неделю). Общий ущерб, причиненный аферистами, достиг 547,5 млн рублей (+ 3,6 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Отметим, в прошлом году на эту же дату мошенники обманули свыше 2,7 тысяч человек, а общий причиненный ущерб был почти на 100 миллионов больше. 

Таким образом, в сфере мошенничества наметилась явно позитивная тенденция. С учетом принимаемых мер по борьбе с аферистами, а также активного информирования населения она, вероятно, сохранится и в будущем году.
Теги
мошенничество

Все новости

Житель Бурятии стащил кролика в зоомагазине
27.12.2025 в 10:39
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 декабря 2025 года
27.12.2025 в 07:01
«Просят, чтобы папа вернулся»
27.12.2025 в 07:00
Инженер из Улан-Удэ стала спонсором экстремистов
26.12.2025 в 19:04
В МВД по Бурятии назвали признаки контрафактного алкоголя
26.12.2025 в 17:39
Сельчанин в Бурятии пойдет под суд за хранение оружия и убийство отца
26.12.2025 в 17:02
Жители Бурятии подпортили физиономию Снегурочке
26.12.2025 в 16:51
В Бурятии ламы провели молебен в больнице
26.12.2025 в 16:32
«Мама, там маньяк, меня хотел убить»
26.12.2025 в 15:52
В Бурятии лавина едва не накрыла группу снегоходчиков
26.12.2025 в 15:35
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Житель Бурятии стащил кролика в зоомагазине
Ворованное животное мужчина подарил жене на Новый год
27.12.2025 в 10:39
Сельчанин в Бурятии пойдет под суд за хранение оружия и убийство отца
Пожилой мужчина скончался, не дождавшись скорой
26.12.2025 в 17:02
Жители Бурятии подпортили физиономию Снегурочке
Вандалов ищут в Закаменске
26.12.2025 в 16:51
«Мама, там маньяк, меня хотел убить»
Пьяная выходка обошлась жителю Бурятии в пять лет лишения свободы
26.12.2025 в 15:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru