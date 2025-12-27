Происшествия 27.12.2025 в 13:40
Жители Бурятии в этом году отдали мошенникам почти 550 миллионов рублей
Это на 100 миллионов меньше, чем в 2024 году
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с начала этого года жертвами интернет-преступников стали 2305 жителей республики (+32 за последнюю неделю). Общий ущерб, причиненный аферистами, достиг 547,5 млн рублей (+ 3,6 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.
Отметим, в прошлом году на эту же дату мошенники обманули свыше 2,7 тысяч человек, а общий причиненный ущерб был почти на 100 миллионов больше.
Таким образом, в сфере мошенничества наметилась явно позитивная тенденция. С учетом принимаемых мер по борьбе с аферистами, а также активного информирования населения она, вероятно, сохранится и в будущем году.
Тегимошенничество