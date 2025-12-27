Жители Бурятии в этом году отдали мошенникам почти 550 миллионов рублей

В Бурятии с начала этого года жертвами интернет-преступников стали 2305 жителей республики (+32 за последнюю неделю). Общий ущерб, причиненный аферистами, достиг 547,5 млн рублей (+ 3,6 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Отметим, в прошлом году на эту же дату мошенники обманули свыше 2,7 тысяч человек, а общий причиненный ущерб был почти на 100 миллионов больше.Таким образом, в сфере мошенничества наметилась явно позитивная тенденция. С учетом принимаемых мер по борьбе с аферистами, а также активного информирования населения она, вероятно, сохранится и в будущем году.