Три человека погибли в тройном ДТП на трассе в Прибайкальском районе

Три человека погибли в результате тройного дорожно-транспортного происшествия вечером в среду на региональной трассе вблизи села Кика Прибайкальского района. Еще трое участников аварии с травмами были доставлены в медицинское учреждение.По предварительным данным, сначала произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота Виста» и «Хавал». Следовавший за ними автомобиль «Дэу Нексия» не сумел избежать аварии и совершил наезд на уже столкнувшиеся машины.В результате ДТП водитель и двое пассажиров, находившиеся в автомобиле «Тойота Виста», погибли на месте. Водитель и двое пассажиров автомобиля «Хавал» были госпитализированы с полученными травмами. Судьба людей, находившихся в «Дэу Нексия», уточняется.Прокуратура Прибайкальского района взяла на контроль расследование обстоятельств аварии.«Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП, будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все детали и причины трагедии.Фото: ГИБДД Бурятии, Прокуратура Бурятии