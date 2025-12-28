Происшествия 28.12.2025 в 09:37

Три человека погибли в тройном ДТП на трассе в Прибайкальском районе

Прокуратура взяла на контроль расследование аварии
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Три человека погибли в тройном ДТП на трассе в Прибайкальском районе
Три человека погибли в результате тройного дорожно-транспортного происшествия вечером в среду на региональной трассе вблизи села Кика Прибайкальского района. Еще трое участников аварии с травмами были доставлены в медицинское учреждение.



По предварительным данным, сначала произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота Виста» и «Хавал». Следовавший за ними автомобиль «Дэу Нексия» не сумел избежать аварии и совершил наезд на уже столкнувшиеся машины.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров, находившиеся в автомобиле «Тойота Виста», погибли на месте. Водитель и двое пассажиров автомобиля «Хавал» были госпитализированы с полученными травмами. Судьба людей, находившихся в «Дэу Нексия», уточняется.



Прокуратура Прибайкальского района взяла на контроль расследование обстоятельств аварии. 

«Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП, будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все детали и причины трагедии.

Фото: ГИБДД Бурятии, Прокуратура Бурятии

Теги
ДТП

Все новости

Три человека погибли в тройном ДТП на трассе в Прибайкальском районе
28.12.2025 в 09:37
Запах хвои против вечной красоты
28.12.2025 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 28 декабря 2025 года
28.12.2025 в 07:01
Итоги года: скандалы, которые потрясли Бурятию
28.12.2025 в 07:00
В Бурятии казачий атаман присвоил муниципальную землю
27.12.2025 в 17:11
Бурятию ждет год планетарных сближений
27.12.2025 в 14:00
Жители Бурятии в этом году отдали мошенникам почти 550 миллионов рублей
27.12.2025 в 13:40
Житель Бурятии стащил кролика в зоомагазине
27.12.2025 в 10:39
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 декабря 2025 года
27.12.2025 в 07:01
«Просят, чтобы папа вернулся»
27.12.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В Бурятии казачий атаман присвоил муниципальную землю
На ней он сажал картошку и разводил скот
27.12.2025 в 17:11
Жители Бурятии в этом году отдали мошенникам почти 550 миллионов рублей
Это на 100 миллионов меньше, чем в 2024 году
27.12.2025 в 13:40
Житель Бурятии стащил кролика в зоомагазине
Ворованное животное мужчина подарил жене на Новый год
27.12.2025 в 10:39
Сельчанин в Бурятии пойдет под суд за хранение оружия и убийство отца
Пожилой мужчина скончался, не дождавшись скорой
26.12.2025 в 17:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru