В Бурятии 50-летний мужчина пострадал из-за печи

В поселке Усть-Баргузин Баргузинского района вчера загорелся двухквартирный дом. На тушение пожара отправился личный состав первого Баргузинского отряда ГПС РБ в составе 6-ти человек и 2-х единиц техники.

Огнеборцы обнаружили внутри 50-летнего хозяина жилища. Мужчина пострадал – получил ожоги. Пострадавшего направили в центральную районную больницу для оказания медпомощи.

«В результате пожара в квартире повреждены полы на площади 8 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания является неправильная эксплуатация печного отопления», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.