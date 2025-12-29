Происшествия 29.12.2025 в 09:49
В Бурятии «японца» покорежило после столкновения с фурой
ДТП произошло перед с. Таловка
Текст: Карина Перова
В Прибайкальском районе Бурятии сегодня случилось ДТП перед с. Таловка – на 382-м километре трассы «Байкал».
Около 8:30 водитель автомобиля «Toyota Premio» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой FAW.
«В аварии есть пострадавшие, они доставляются каретой скорой медицинской помощи в Кабанскую ЦРБ», - прокомментировали в ТГ-канале Прибайкалье-инфо.24/7.