В Бурятии «японца» покорежило после столкновения с фурой

В Прибайкальском районе Бурятии сегодня случилось ДТП перед с. Таловка – на 382-м километре трассы «Байкал».

Около 8:30 водитель автомобиля «Toyota Premio» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой FAW.

«В аварии есть пострадавшие, они доставляются каретой скорой медицинской помощи в Кабанскую ЦРБ», - прокомментировали в ТГ-канале Прибайкалье-инфо.24/7.