Происшествия 29.12.2025 в 11:18

В Улан-Удэ строительный магнат может попасть за решетку

Владимир Хусаев стал фигурантом нового уголовного дела
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ строительный магнат может попасть за решетку
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Улан-Удэ у известного бизнесмена, владельца целого ряда строительных кампаний Владимира Хусаева проблемы растут как снежный ком. Как стало известно «Номер один», строительный магнат вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его обвиняют по ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». 

Санкция данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. С учетом наличия условного срока за мошенничество, на этот раз перед 69-летним бизнесменом маячит реальная перспектива заехать в колонию.

Напомним, проблемы у Владимира Хусаева начались давно. Так, сначала его осудили за мошенничество при строительстве двух школ - в Улан-Удэ и Иволгинске. Затем его фирму «Байкалсити» обязали вернуть в бюджет 180 миллионов рублей, полученные на строительство детсада на Шишковке. Это случилось после того, как торги на строительство детсада признали недействительными. 

Возникли проблемы и с самым грандиозным проектом Хусаева – строительством ЖК «Мегаполис» в Улан-Удэ, который возводит его компания «МосКомСтрой». Там в эксплуатацию сдали лишь один корпус, сроки по остальным домам, где квартиры должны были получить еще 700 граждан, были сорваны. Однако, и первый дом был сделан некачественно, утверждали заехавшие в него жильцы.
