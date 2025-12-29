Происшествия 29.12.2025 в 12:16
На Гусином озере в Бурятии под лед провалилось авто
На место выехали спасатели
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии спасатели выехали на озеро Гусиное. В районе Стройплощадки провалился под лед автомобиль.
В машине находился один человек, он выбрался самостоятельно, сообщили в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».
Ранее «Номер один» писал, что выезжать на водоем сейчас опасно – там образовалась большая полынья. Ее огородили вехами.
ТегиГусиное озеро ЧП