На Гусином озере в Бурятии под лед провалилось авто

В Селенгинском районе Бурятии спасатели выехали на озеро Гусиное. В районе Стройплощадки провалился под лед автомобиль.

В машине находился один человек, он выбрался самостоятельно, сообщили в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».

Ранее «Номер один» писал, что выезжать на водоем сейчас опасно – там образовалась большая полынья. Ее огородили вехами.