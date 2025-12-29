На пешеходном переходе в Улан-Удэ сбили молодого мужчину

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. На улице Геологическая сегодня днем сбили молодого мужчину.

- По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Тойота» на регулируемом пешеходном переходе наехал на 27-летнего мужчину. Установлено, что пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшему потребовалась медицинская помощь, - прокомментировали в полиции республики.

Сейчас сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД РБ