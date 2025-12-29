Происшествия 29.12.2025 в 14:43

Жительница Бурятии убила мужчину одним ударом ножа

Трагедия случилась в селе Хуртага
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»
Фото: архив «Номер один»

Жительницу села Хуртага Закаменского района Бурятии обвиняют в убийстве собутыльника. По данному факту завели уголовное дело.

Все произошло 27 декабря. Женщина пришла в гости к знакомым и стала распивать с ними спиртное. Вечером она поссорилась с хозяином дома: повалила мужчину на пол, схватила кухонный нож и нанесла им смертельный удар сельчанину в грудную клетку.

Помощь потерпевшему жестокая гостья оказывать не стала. Она покинула дом, а нож выбросила на улице. Однако позже вернулась на место преступления, где ее задержали прибывшие полицейские.

«В ходе проведенного следователем допроса она признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

бытовое убийство СК

