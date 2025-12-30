Происшествия 30.12.2025 в 13:06
В Улан-Удэ закрыли уголовное дело по ЧП на Смолина
На этом настоял оставшийся без ноги рабочий
Текст: Андрей Константинов
Советский районный суд Улан-Удэ прекратил уголовное дело, возбужденного по факту несчастного случая на улице Смолина. Там едва не погиб один из работников, занимавшихся ремонтом коммунальной инфраструктуры. Мужчине обрубило часть ноги, но он все равно простил виновника происшествия.
Напомним, ЧП случилось вечером 24 января. На улице Смолина шел демонтаж участка старого водопровода. Во время работ по укреплению стенок траншеи произошел обвал грунта. Внизу в этот момент находились два работника. Одному из них металлической балкой, оторвавшейся от опоры под воздействием грунта, отрубило часть ноги. Второй во время обвала успел схватить напарника за куртку и тянул его на себя, чем помог избежать более серьезных травм. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его удалось спасти.
Фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, стал монтажник из компании «Инжстрой-Инновации». В тот день он отвечал за безопасность работ на этом участке, однако допустил преступную небрежность. А именно, разрешил другим сотрудникам проводить работы в траншее, которую не укрепили должным образом. В результате и произошел ее обвал.
Монтажнику предъявили обвинение по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Он признал вину.
Однако до приговора дело не дошло. На суде потерпевший подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Он сообщил, что обвиняемый предпринял все возможные меры по заглаживанию причиненного вреда – оказывал финансовую помощь, покупал лекарства, ухаживал в период реабилитации. Это его полностью удовлетворило, так что никаких претензий к обвиняемому он не имеет.
Несмотря на протест гособвинителя, суд ходатайство потерпевшего удовлетворил и прекратил уголовное дело. Представитель прокуратуры пытался обжаловать данное решение в Верховном суде Бурятии, но успеха не имел. Оно вступило в законную силу.
Напомним, ЧП случилось вечером 24 января. На улице Смолина шел демонтаж участка старого водопровода. Во время работ по укреплению стенок траншеи произошел обвал грунта. Внизу в этот момент находились два работника. Одному из них металлической балкой, оторвавшейся от опоры под воздействием грунта, отрубило часть ноги. Второй во время обвала успел схватить напарника за куртку и тянул его на себя, чем помог избежать более серьезных травм. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его удалось спасти.
Фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, стал монтажник из компании «Инжстрой-Инновации». В тот день он отвечал за безопасность работ на этом участке, однако допустил преступную небрежность. А именно, разрешил другим сотрудникам проводить работы в траншее, которую не укрепили должным образом. В результате и произошел ее обвал.
Монтажнику предъявили обвинение по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Он признал вину.
Однако до приговора дело не дошло. На суде потерпевший подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Он сообщил, что обвиняемый предпринял все возможные меры по заглаживанию причиненного вреда – оказывал финансовую помощь, покупал лекарства, ухаживал в период реабилитации. Это его полностью удовлетворило, так что никаких претензий к обвиняемому он не имеет.
Несмотря на протест гособвинителя, суд ходатайство потерпевшего удовлетворил и прекратил уголовное дело. Представитель прокуратуры пытался обжаловать данное решение в Верховном суде Бурятии, но успеха не имел. Оно вступило в законную силу.
Тегинесчастный случай