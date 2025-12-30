В Бурятии задержали гражданку Монголии за хищение 2 миллиардов тугриков

В Бурятии сотрудники группы Интерпола республиканского МВД задержали 42-летнюю гражданку Монголии, которая с ноября 2016 года находилась в международном розыске.«По предварительным данным, фигурантка являлась экономистом по кредитам одного из банковских учреждений города Баянгол. С 2013 по 2016 годы, используя копии документов 171 гражданина, обратившегося к ней за получением займов, она подготовила фиктивные документы и присвоила себе около 2 миллиардов 485 тысяч тугриков. Решением районного суда г. Улан-Батор ей заочно была избрана мера пресечения в виде ареста», - рассказали в МВД Бурятии.Правоохранители республики уже проинформировали коллег из Монголии о задержании женщины. В ближайшее время ее передадут монгольской стороне.