В Бурятии задержали гражданку Монголии за хищение 2 миллиардов тугриков

Женщина более 9 лет скрывалась от следствия в родной стране
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали гражданку Монголии за хищение 2 миллиардов тугриков
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии сотрудники группы Интерпола республиканского МВД задержали 42-летнюю гражданку Монголии, которая с ноября 2016 года находилась в международном розыске. 

«По предварительным данным, фигурантка являлась экономистом по кредитам одного из банковских учреждений города Баянгол. С 2013 по 2016 годы, используя копии документов 171 гражданина, обратившегося к ней за получением займов, она подготовила фиктивные документы и присвоила себе около 2 миллиардов 485 тысяч тугриков. Решением районного суда г. Улан-Батор ей заочно была избрана мера пресечения в виде ареста», - рассказали в МВД Бурятии. 

Правоохранители республики уже проинформировали коллег из Монголии о задержании женщины. В ближайшее время ее передадут монгольской стороне.
