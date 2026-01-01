Происшествия 01.01.2026 в 09:32

В новом году в Бурятии было восемь пожаров

Обошлось без пострадавших
Фото: МЧС РБ

В Бичурском районе вспыхнул жилой дом. До прибытия пожарных из здания успели эвакуироваться двое взрослых и четверо детей. Пожарные потушили огонь на площади 96 квадратных метров. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание. По той же причине, вероятно, загорелся сарай в Иволгинском районе. Огонь охватил 4 квадратных метра, и его быстро ликвидировали. Пожарно-спасательные подразделения также участвовали в ликвидации последствий ДТП, но только один раз.

МЧС России призывает следить за состоянием электроприборов, при обнаружении неисправности обратиться к специалистам.

