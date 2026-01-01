В Бурятии загорелась елка

В поселке Каменск Кабанского района произошло возгорание гирлянды на новогодней елке. Пожар начался в квартире на третьем этаже многоквартирного дома.

До приезда пожарных пять человек самостоятельно эвакуировались. Спасатели газодымозащитной службы вывели из задымленного помещения 61-летнего мужчину, который был передан медикам.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Пожарные ГПС республики ликвидировали огонь на площади 18 квадратных метров.

МЧС России напоминает о необходимости использования гирлянд заводского производства. Не перегружайте электросеть и обязательно отключайте гирлянды, покидая дом или на ночь.