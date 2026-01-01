В первый день года в Бурятии произошло смертельное ДТП

Утром 1 января в Еравнинском районе в с. Сосново-Озерское произошло смертельное ДПТ. 29-летний водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla Fielder. За рулем которого был 83-летний водитель. Оба водителя были доставлены районную ЦРБ.

Пожилой водитель вскоре скончался в медицинском учреждении. Выехавший на встречную полосу водитель находится в реанимации.