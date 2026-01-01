Происшествия 01.01.2026 в 20:05

В первый день года в Бурятии произошло смертельное ДТП

Погиб 83-летний водитель
A- A+
Текст: Номер один
В первый день года в Бурятии произошло смертельное ДТП
Фото: скриншот из ТГ-канала Еравна инфо

Утром 1 января в Еравнинском районе в с. Сосново-Озерское произошло смертельное ДПТ. 29-летний водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla Fielder. За рулем которого был 83-летний водитель. Оба водителя были доставлены районную ЦРБ.

Пожилой водитель вскоре скончался в медицинском учреждении. Выехавший на встречную полосу водитель находится в реанимации.

 

Теги
ДТП

Все новости

В первый день года в Бурятии произошло смертельное ДТП
01.01.2026 в 20:05
На 1 января в Бурятии родилось 11 малышей
01.01.2026 в 19:33
В Бурятии загорелась елка
01.01.2026 в 19:04
В Улан-Удэ перекрыли торговый центр
01.01.2026 в 18:43
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Новым годом
01.01.2026 в 11:56
В новом году в Бурятии было восемь пожаров
01.01.2026 в 09:32
В Бурятии с 1 января подорожал Интернет
01.01.2026 в 08:48
Банки блокируют крупные снятия наличных в банкоматах
01.01.2026 в 08:15
Как изменится жизнь жителей Бурятии с 1 января
01.01.2026 в 08:05
Паспорт РФ станет информативнее
01.01.2026 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
В Бурятии загорелась елка
Вернее украшенная ею гирлянда
01.01.2026 в 19:04
В Улан-Удэ перекрыли торговый центр
Прямо в центре города
01.01.2026 в 18:43
В новом году в Бурятии было восемь пожаров
Обошлось без пострадавших
01.01.2026 в 09:32
Жители дач и поселков остались без света и тепла
В Улан-Удэ произошла целая серия отключений электроэнергии
31.12.2025 в 20:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru