Происшествия 02.01.2026 в 09:33
В Бурятии ребенок и женщина травмировали глаза из-за пиротехники
Все произошло в новогоднюю ночь
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ служба скорой помощи в новогоднюю ночь работала в штатном режиме. Глава Минздрава Бурятии Евгений Лудупова подвела краткие итоги дежурства.
Отработали 27 бригад. Всего поступило 501 обращение, из которых обслужено 329. Помощь оказали 45 детям. Так, два человека, 6-летний ребенок и женщина, получили травмы глаз от пиротехники. Их доставили к окулисту.
11 пациентам оказали помощь с подозрением на инсульт. Также сотрудники «скорой» обслужили 4 ДТП (без тяжёлых последствий), 10 пожаров. Кроме того, медики доставили на роды двух беременных женщин.
