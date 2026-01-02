Происшествия 02.01.2026 в 10:12
В первый день нового года на дорогах в Бурятии погибли два водителя
Трагедии произошли в Еравнинском и Тункинском районах
Текст: Карина Перова
Вчера днем на трассе «Култук – Монды» в Тункинском районе Бурятии произошла смертельная авария.
В трех километрах от села Жемчуг 28-летний водитель машины «Тойота Виш» съехал с дороги и врезался в ограждение, из-за чего иномарка опрокинулась. Автомобилист скончался на месте происшествия.
Выяснилось, что у него не было права управления ТС. Двух пассажиров с различными травмами госпитализировали в медучреждение.
Напомним, также смертельное ДТП произошло утром 1 января в селе Сосново-Озерское Еравнинского района.
Тегисмертельное ДТП ГАИ