В Бурятии двухлетний ребенок обварился кашей

В Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ за 31 декабря и ночь 1 января в приемно-диагностическом отделении зарегистрировали 83 обращения.

Так, в медучреждение госпитализировали двухлетнего малыша с ожогом, полученным из-за горячей каши. Ребенок опрокинул на себя кастрюлю. Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации.

Другой юный пациент получил ожог в результате неосторожного обращения с пиротехникой. После оказания медпомощи его отправили на амбулаторное лечение.

А троих подростков доставили в больницу с алкогольным отравлением.