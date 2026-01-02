Происшествия 02.01.2026 в 10:36
В Бурятии двухлетний ребенок обварился кашей
Малыш опрокинул на себя кастрюлю
Текст: Карина Перова
В Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ за 31 декабря и ночь 1 января в приемно-диагностическом отделении зарегистрировали 83 обращения.
Так, в медучреждение госпитализировали двухлетнего малыша с ожогом, полученным из-за горячей каши. Ребенок опрокинул на себя кастрюлю. Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации.
Другой юный пациент получил ожог в результате неосторожного обращения с пиротехникой. После оказания медпомощи его отправили на амбулаторное лечение.
А троих подростков доставили в больницу с алкогольным отравлением.
