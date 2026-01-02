Происшествия 02.01.2026 в 10:36

В Бурятии двухлетний ребенок обварился кашей

Малыш опрокинул на себя кастрюлю  
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии двухлетний ребенок обварился кашей
Фото: архив «Номер один»

В Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ за 31 декабря и ночь 1 января в приемно-диагностическом отделении зарегистрировали 83 обращения.

Так, в медучреждение госпитализировали двухлетнего малыша с ожогом, полученным из-за горячей каши. Ребенок опрокинул на себя кастрюлю. Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации.

Другой юный пациент получил ожог в результате неосторожного обращения с пиротехникой. После оказания медпомощи его отправили на амбулаторное лечение.

А троих подростков доставили в больницу с алкогольным отравлением.

Теги
ДРКБ происшествия статистика

Все новости

Жителя Бурятии пять раз судили за пьяную езду
02.01.2026 в 11:35
Житель Бурятии забил на мясо быка, забредшего к нему во двор
02.01.2026 в 11:17
Жители Бурятии бежали к своей мечте в 30-градусный мороз
02.01.2026 в 10:57
В Бурятии двухлетний ребенок обварился кашей
02.01.2026 в 10:36
Для буддистов из Бурятии поездки к Далай-ламе стали доступнее
02.01.2026 в 10:20
В первый день нового года на дорогах в Бурятии погибли два водителя
02.01.2026 в 10:12
Туристы из Бурятии рванули в Таиланд
02.01.2026 в 09:41
В Бурятии ребенок и женщина травмировали глаза из-за пиротехники
02.01.2026 в 09:33
Гороскоп для жителей Бурятии на 2 января 2026 года
01.01.2026 в 22:17
В первый день года в Бурятии произошло смертельное ДТП
01.01.2026 в 20:05
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
В первый день нового года на дорогах в Бурятии погибли два водителя
Трагедии произошли в Еравнинском и Тункинском районах
02.01.2026 в 10:12
В Бурятии ребенок и женщина травмировали глаза из-за пиротехники
Все произошло в новогоднюю ночь
02.01.2026 в 09:33
В первый день года в Бурятии произошло смертельное ДТП
Погиб 83-летний водитель
01.01.2026 в 20:05
В Бурятии загорелась елка
Вернее украшенная ею гирлянда
01.01.2026 в 19:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru