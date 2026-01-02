В Бурятии разбушевался ручей в Эрхирике

В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии на территории СНТ «Облепиха» наблюдается выход наледных вод ручья Грязнуха – вдоль региональной автодороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита».

Как заверили в районной администрации, ситуация контролируется – специалисты обследовали ручей. На расположенной рядом пилораме убирают пиломатериалы. Однако стихия успела добраться до дров – видео опубликовали в ТГ-канале «Весь Улан-Удэ».

На проблемном участке установят предупреждающие знаки «Ограничение скорости» и «Скользкая дорога». Также запланирована очистка дорожного полотна, его отсыпка и отвод воды с привлечением экскаватора.

По имеющейся информации, угрозы подтопления жилых домов в настоящее время нет. Ведется мониторинг.