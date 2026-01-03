Происшествия 03.01.2026 в 15:59

В Бурятии микроавтобус столкнулся с коммунальной дорожной машиной

ДТП случилось в Кабанском районе
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП в Кабанском районе. Тройное ДТП произошло сегодня утром, 3 января.

- На 302-м км трассы Р-258 «Байкал» в районе станции Боярский водитель микроавтобуса «Тойота Хайс» не справился с рулевым управлением и столкнулся с КДМ (дорожной машиной), стоявший на обочине. После этого он совершил столкновение с автомашиной «УАЗ», которая двигалась во встречном направлении, - рассказали в полиции республики.

В результате ДТП пострадал 67-летний водитель и 46-летний пассажир автомашины «УАЗ». С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. Водитель и пассажиры микроавтобуса были осмотрены на месте и от госпитализации отказались. Автобус шёл не по маршруту, уточнили в ГИБДД.

Фото: Номер один

 

дтп

