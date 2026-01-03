Дорожники расчищают аводорогу в Бурятии ото льда

Вчера, 2 января из-за выхода наледных вод произошло подтопление автодороги Улан-Удэ-Романовка-Чита, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор». Причина – в выходе наледных вод ручья Грязнуха, о чем сообщал накануне «Номер один».

- Выхода воды на проезжую часть не произошло. Сотрудниками «Бурятрегионавтодора» и подрядной организацией производится круглосуточный мониторинг. Организована работа по уборке льда, подсыпке и установке временных дорожных знаков, - сообщили в дорожном ведомстве.

Фото: Весь Улан-Удэ