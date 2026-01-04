Бытовые пожары в Бурятии не прекращаются

Пожарные службы ликвидировали шесть возгораний. У людей горели баня, дачный дом, веранда, навес и зимовье. Вероятная причина пожаров несоблюдение правил безопасности при использовании печи. К счастью, пострадавших нет.

В трех случаях огонь уничтожил мусор. В Нур-Селении Иволгинского района загорелась баня площадью 24 квадратных метра. В Селенгинске пожар уничтожил дачный дом, веранду и навес общей площадью 17 квадратных метров. В селе Саратовка Тарбагатайского района огонь повредил зимовье на 24 квадратных метрах.