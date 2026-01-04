Происшествия 04.01.2026 в 12:51

Бытовые пожары в Бурятии не прекращаются

На 4 января произошло 6 возгораний
A- A+
Текст: Номер один
Бытовые пожары в Бурятии не прекращаются
Фото: МЧС РБ

Пожарные службы ликвидировали шесть возгораний. У людей горели баня, дачный дом, веранда, навес и зимовье. Вероятная причина пожаров несоблюдение правил безопасности при использовании печи. К счастью, пострадавших нет.

В трех случаях огонь уничтожил мусор. В Нур-Селении Иволгинского района загорелась баня площадью 24 квадратных метра. В Селенгинске пожар уничтожил дачный дом, веранду и навес общей площадью 17 квадратных метров. В селе Саратовка Тарбагатайского района огонь повредил зимовье на 24 квадратных метрах.

Теги
пожар

Все новости

В горной части Бурятии лавиноопасно
04.01.2026 в 13:40
Бытовые пожары в Бурятии не прекращаются
04.01.2026 в 12:51
Двое грабителей магазина пиротехники были пойманы охраной
04.01.2026 в 12:40
Байкальск полностью переведут на электро отопление
04.01.2026 в 10:28
В одном из отдаленных районов Бурятии открылась амбулатория
04.01.2026 в 10:05
Известная певица приехала на Байкал снимать клип
03.01.2026 в 16:55
Дорожники расчищают аводорогу в Бурятии ото льда
03.01.2026 в 16:22
В Бурятии микроавтобус столкнулся с коммунальной дорожной машиной
03.01.2026 в 15:59
В МВД Бурятии напомнили о штрафах за покупку алкоголя
03.01.2026 в 14:21
В Монголии более тысячи человек нуждаются в трансплантации почек и печени
03.01.2026 в 00:07
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
Двое грабителей магазина пиротехники были пойманы охраной
В Забайкалье преступники, угрожая пистолетом, забрали батарею салютов за 4 тысячи рублей
04.01.2026 в 12:40
Дорожники расчищают аводорогу в Бурятии ото льда
Выход наледных вод случился в селе Эрхирик
03.01.2026 в 16:22
В Бурятии микроавтобус столкнулся с коммунальной дорожной машиной
ДТП случилось в Кабанском районе
03.01.2026 в 15:59
В Бурятии разбушевался ручей в Эрхирике
Затопило пилораму
02.01.2026 в 16:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru