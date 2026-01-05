Происшествия 05.01.2026 в 12:02

Житель Иркутской области погиб вместе с двумя несовершеннолетними под товарным составом

Мужчина неудачно решил перебежать с детьми перед поездом
A- A+
Текст: Иван Иванов
Житель Иркутской области погиб вместе с двумя несовершеннолетними под товарным составом
«Номер один»

Новогодние праздники, похоже, сильно притупили бдительность мужчины, который решил не идти через железнодорожный пешеходный путепровод, а перебежать напрямик пути Транссиба. И ладно бы сам решил рискнуть своей головой, где разум был, видимо, в дефиците. Он зачем-то потащил с собой на пути двух детей…

4 января вечером на 5115 километре перегона Усолье-Сибирское - Мальта ВСЖД грузовой поезд сбил мужчину и двоих несовершеннолетних, сообщило Irk.ru со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального Следственного управления по транспорту СК России. Локомотивная бригада подавала предупреждающие звуковые сигналы, но мужчина на них не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда на людей избежать не удалось.

Пострадавшие от полученных травм скончались на месте. Следователь Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение смерти по неосторожности двух и более лиц».

На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Теги
Иркутск поезд

Все новости

Водитель фуры с надписью «Я хочу жить» выжил в смертельном ДТП
05.01.2026 в 12:50
Житель Иркутской области погиб вместе с двумя несовершеннолетними под товарным составом
05.01.2026 в 12:02
В Монголии камеры с ИИ заменят дорожных полицейских
05.01.2026 в 11:54
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 января 2026 года
05.01.2026 в 07:08
В Бурятии рекомендовали внимательно смотреть на курс Brent
04.01.2026 в 16:03
В Улан-Удэ резко выросли продажи автокресел
04.01.2026 в 15:49
В Бурятии растут пальмы
04.01.2026 в 15:46
В горной части Бурятии лавиноопасно
04.01.2026 в 13:40
Бытовые пожары в Бурятии не прекращаются
04.01.2026 в 12:51
Двое грабителей магазина пиротехники были пойманы охраной
04.01.2026 в 12:40
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
Водитель фуры с надписью «Я хочу жить» выжил в смертельном ДТП
В Забайкальском крае на федеральной трассе столкнулись два большегруза
05.01.2026 в 12:50
Бытовые пожары в Бурятии не прекращаются
На 4 января произошло 6 возгораний
04.01.2026 в 12:51
Двое грабителей магазина пиротехники были пойманы охраной
В Забайкалье преступники, угрожая пистолетом, забрали батарею салютов за 4 тысячи рублей
04.01.2026 в 12:40
Дорожники расчищают аводорогу в Бурятии ото льда
Выход наледных вод случился в селе Эрхирик
03.01.2026 в 16:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru