Житель Иркутской области погиб вместе с двумя несовершеннолетними под товарным составом

Новогодние праздники, похоже, сильно притупили бдительность мужчины, который решил не идти через железнодорожный пешеходный путепровод, а перебежать напрямик пути Транссиба. И ладно бы сам решил рискнуть своей головой, где разум был, видимо, в дефиците. Он зачем-то потащил с собой на пути двух детей…

4 января вечером на 5115 километре перегона Усолье-Сибирское - Мальта ВСЖД грузовой поезд сбил мужчину и двоих несовершеннолетних, сообщило Irk.ru со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального Следственного управления по транспорту СК России. Локомотивная бригада подавала предупреждающие звуковые сигналы, но мужчина на них не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда на людей избежать не удалось.

Пострадавшие от полученных травм скончались на месте. Следователь Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение смерти по неосторожности двух и более лиц».

На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.