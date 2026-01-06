Происшествия 06.01.2026 в 13:28

В Бурятии продавцы алкоголя массово нарушают «сухой закон»

С 4 января по 8 января 2026 года в республике временно запрещена реализация спиртного в магазинах
Текст: Иван Иванов
Нынешняя неделя, которая в республике должна была стать свободной от алкоголя и алкогольных интоксикаций, никак не может стать «сухой». 

Напомним, что с 4 по 8 января 2026 года в республике запрещена продажа и покупка спиртосодержащей продукции в магазинах. В связи с этим МВД Бурятии обратилось к гражданам на приобретать спиртное с рук.

В полиции республики попросили помнить о высокой вероятности отравления алкоголем, приобретённым в местах несанкционированной торговли – в киосках, с рук, в интернете или в ночных магазинах. Однако это не останавливает недобросовестных продавцов. 

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии с 1 января 2026 года составлено 64 административных протокола за нарушения в сфере реализации алкогольной продукции. Причем 38 из которых - за нарушение антиалкогольного законодательства. Речь идёт о продажах в ночное и вечернее время и в целом незаконной реализации спиртного в праздничные дни, когда реализация алкоголя запрещена.

Фото: «Номер один»

