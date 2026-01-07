Происшествия 07.01.2026 в 13:18
Сотрудники МВД Бурятии спасли человека, пострадавшего в ДТП
Полицейские оттащили водителя от грузовика, перевязали рану и согрели
Текст: Анастасия Величко
Днем 31 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Кабанскому району поступило сообщение, что на 310 километре трассы «Байкал» с моста слетел грузовой автомобиль с полуприцепом под управлением 67-летнего водителя.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Кабанскому району - старший лейтенант полиции Константин Хлызов и Дмитрий Соколенко.
Инспекторы вместе с неравнодушными гражданами оттащили пострадавшего на безопасное расстояние, остановили кровотечение из обширной рваной раны и обогрели.
В это время мимо проезжал член Общественного совета при Отделении МВД России «Оленёкское» МВД по Республике Саха (Якутия), ветеран СВО, военный врач Назар Петров.
Увидев происшествие, он остановился и незамедлительно спустился к пойме реки, где находились сотрудники полиции и пострадавший. Медик осмотрел пострадавшего и перевязал рану.
Военный врач Петров высоко оценил профессионализм сотрудников.
- Когда я спустился к пострадавшему, сотрудники полиции уже остановили кровотечение подручными материалами. Благодаря высокому профессионализму правоохранителей, которые оказали своевременную и грамотную доврачебную помощь, пострадавший в сознательном состоянии был передан работникам скорой медицинской помощи. Ребята, молодцы! - сообщил общественник Назар Петров.
С благодарностью к сотрудникам полиции обратилась дочь водителя с сыном. Они поблагодарили правоохранителей и неравнодушных граждан за оказанную помощь отцу и дедушке.
Фото: скриншот видео
