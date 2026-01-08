В Бурятии мужчина сгорел в бане

Вчера вечером в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии в горящей бане обнаружили труп мужчины. На тушение направили личный состав 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ в составе 6-ти человек и 2-х единиц техники.

Тело нашел начальник караула. Предварительно, погибший временно проживал в помещении бани.

«В результате пожара баня полностью выгорела изнутри на площади 12 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются: на месте работает дознаватель МЧС России по РБ», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.