Происшествия 08.01.2026 в 09:40
В Бурятии мужчина сгорел в бане
Предварительно, он там жил
Текст: Карина Перова
Вчера вечером в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии в горящей бане обнаружили труп мужчины. На тушение направили личный состав 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ в составе 6-ти человек и 2-х единиц техники.
Тело нашел начальник караула. Предварительно, погибший временно проживал в помещении бани.
«В результате пожара баня полностью выгорела изнутри на площади 12 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются: на месте работает дознаватель МЧС России по РБ», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
