В Монголии на границе с Россией произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5, от которого ощутили подземные толчки, произошло возле сомона Ханх, где находится одноименный контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Об этом сообщили в администрации приграничного с РФ аймака Хубсугул.

"Утром 8 января 2026 года в 20 км к юго-западу от сомона Ханх произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Местные жители ощущали местные жители, но никаких разрушений не зафиксировано", – рассказали в аймачной администрации.