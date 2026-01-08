Происшествия 08.01.2026 в 13:33

В Монголии на границе с Россией произошло землетрясение магнитудой 4,5

Все произошло возле сомона Ханх
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии на границе с Россией произошло землетрясение магнитудой 4,5
Фото: freepik.com

Землетрясение магнитудой 4,5, от которого ощутили подземные толчки, произошло возле сомона Ханх, где находится одноименный контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Об этом сообщили в администрации приграничного с РФ аймака Хубсугул.

"Утром 8 января 2026 года в 20 км к юго-западу от сомона Ханх произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Местные жители ощущали местные жители, но никаких разрушений не зафиксировано", – рассказали в аймачной администрации.

