В пригороде Улан-Удэ на девушку напала свора бездомных собак

В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии на девушку напала свора бездомных собак. Пострадавшая получила укушенные раны бедра. По данному факту в СУ СКР по РБ завели уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В ведомстве со ссылкой на информацию из соцсетей отметили, что псы обитают возле киоска по разделке мяса и постоянно облаивают прохожих.

«В ходе предварительного следствия будет проверена деятельность органов местного самоуправления по обращению с животными без хозяев, в том числе наличие муниципальных контрактов со специализированными организациями по отлову бездомных собак и контроль за их исполнением», - прокомментировали в Следкоме Бурятии.