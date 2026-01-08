Происшествия 08.01.2026 в 14:55

В Бурятии подросток ударился головой о дерево, скатившись с горки

Ребенок угодил в больницу с тяжелой ЧМТ
Текст: Карина Перова
В Бурятии подросток ударился головой о дерево, скатившись с горки
Фото: архив «Номер один»

Стали известны подробности неудачного катания с горки, после которого ребенок поступил в ДРКБ Улан-Удэ с тяжелой черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что несчастный случай произошел в Селенгинском районе – в районе лыжной базы недалеко от Гусиноозерска.

Как отметили в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на райадминистрацию, 13-летний подросток катался в необорудованном месте – с горы «Бабка». Горка не состоит на балансе муниципалитета и не проходила проверку на безопасность. Пострадавший ударился о дерево, которое находится возле спуска.

«Территория не предназначена для массового отдыха и не оборудована защитными ограждениями, сигнальными знаками и другими обязательными элементами, обеспечивающими безопасность детей и взрослых», - отметили в паблике.

Напомним, ребенка сразу прооперировали. Сейчас он находится в реанимации.

В Бурятии подросток ударился головой о дерево, скатившись с горки
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

