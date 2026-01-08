Жители Бурятии продолжают страдать от подтоплений. Как стало известно «Номер один», наледь угрожает и домам в селе Первомаевка Заиграевского района. Предварительно, источником бед стала горная речка из села Шулута.

По словам сельчан, стихия неумолима – затопило постройки: в воде стоят стайки, бани, колодцы, туалеты. Люди в отчаянии, они не знают, что делать.

«Скоро вода будет в домах, в подполье. Если завтра не будут приняты меры, мы будем тонуть», - рассказала одна из жительниц.

Добавим, что прокуратура Муйского района взяла на контроль ситуацию с выходом наледи на региональную трассу «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо». Там организовали работы по отсыпке и грейдированию дороги. Также с большой водой борются в селе Эрхирик. А ранее такая проблема наблюдалась в селе Кика Прибайкальского района.