Происшествия 09.01.2026 в 10:45

Жительница Бурятии потеряла деньги, купив несуществующий тур на Байкал

Объявление женщина увидела в соцсети

Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии потеряла деньги, купив несуществующий тур на Байкал
47‑летняя улан-удэнка в одной из групп в социальной сети нашла объявление об организации зимних туров. После обсуждения деталей с «менеджером» женщина перевела оплату – 9000 рублей. Однако сразу после списания денег переписка с организатором и само объявление исчезли.

Проверив чек, горожанка выяснила: средства ушли на счёт физического лица, зарегистрированный в одной из стран СНГ.

Еще одной жертвой аферистов стала улан-удэнка 69 лет. Она лишилась 137 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестировании.

В конце ноября она увидела в интернете объявление о возможности высокого дохода и оставила свои контактные данные. Вскоре с ней связался неизвестный, который представился менеджером инвестиционной компании.

Под предлогом помощи он убедил женщину скачать специальное приложение и объяснил, как совершать «прибыльные» сделки. Первый взнос составил 10 тысяч рублей. 

Увидев в личном кабинете якобы растущий доход, пенсионерка за несколько дней внесла ещё 127 тысяч рублей - эти деньги она взяла в кредит. Все переводы осуществлялись на банковские счета разных физических лиц.

6 января лжеменеджер снова связался с женщиной и заявил, что последняя сделка проведена некорректно и для её исправления нужно пополнить счёт. Только тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

Всего за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано шесть преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, из них пять - кибермошенничеств и одно - кража с банковского счета. 

В общей сложности жители региона потеряли около 150 тысяч рублей, из них более 144 тысяч  рублей - улан-удэнцы. 

На обманные уловки попались жители г. Улан-Удэ и Джидинского района.

Большая часть потерпевших - женщины в возрасте 45-65 лет. 

Полиция предупреждает!

- Не верьте обещаниям лёгкого и быстрого заработка в интернете. Сайты и приложения, гарантирующие сверхприбыли без риска, чаще всего оказываются мошенническими.

- Никогда не переводите деньги незнакомым лицам - особенно на счета физических лиц.

- Перед оплатой тщательно проверяйте информацию о компаниях и продавцах:

  - ищите отзывы;

  - звоните по официальным номерам телефонов;

  - удостоверьтесь в наличии лицензий и регистрационных данных.


Фото: "Номер один"
