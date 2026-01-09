Жительница Бурятии потеряла деньги, купив несуществующий тур на Байкал

47‑летняя улан-удэнка в одной из групп в социальной сети нашла объявление об организации зимних туров. После обсуждения деталей с «менеджером» женщина перевела оплату – 9000 рублей. Однако сразу после списания денег переписка с организатором и само объявление исчезли.Проверив чек, горожанка выяснила: средства ушли на счёт физического лица, зарегистрированный в одной из стран СНГ.Еще одной жертвой аферистов стала улан-удэнка 69 лет. Она лишилась 137 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестировании.В конце ноября она увидела в интернете объявление о возможности высокого дохода и оставила свои контактные данные. Вскоре с ней связался неизвестный, который представился менеджером инвестиционной компании.Под предлогом помощи он убедил женщину скачать специальное приложение и объяснил, как совершать «прибыльные» сделки. Первый взнос составил 10 тысяч рублей.Увидев в личном кабинете якобы растущий доход, пенсионерка за несколько дней внесла ещё 127 тысяч рублей - эти деньги она взяла в кредит. Все переводы осуществлялись на банковские счета разных физических лиц.6 января лжеменеджер снова связался с женщиной и заявил, что последняя сделка проведена некорректно и для её исправления нужно пополнить счёт. Только тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.Всего за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано шесть преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, из них пять - кибермошенничеств и одно - кража с банковского счета.В общей сложности жители региона потеряли около 150 тысяч рублей, из них более 144 тысяч рублей - улан-удэнцы.На обманные уловки попались жители г. Улан-Удэ и Джидинского района.Большая часть потерпевших - женщины в возрасте 45-65 лет.Полиция предупреждает!- Не верьте обещаниям лёгкого и быстрого заработка в интернете. Сайты и приложения, гарантирующие сверхприбыли без риска, чаще всего оказываются мошенническими.- Никогда не переводите деньги незнакомым лицам - особенно на счета физических лиц.- Перед оплатой тщательно проверяйте информацию о компаниях и продавцах:- ищите отзывы;- звоните по официальным номерам телефонов;- удостоверьтесь в наличии лицензий и регистрационных данных.Фото: "Номер один"