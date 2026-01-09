Происшествия 09.01.2026 в 12:32

Жительница Бурятии угодила под колеса авто на пешеходном переходе

ДТП произошло в Поселье

Текст: Анастасия Величко
В Иволгинском районе 39‑летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по улице Строительная села Поселье, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 50‑летнюю женщину. В результате ДТП пешехода госпитализировали с травмой головы.

Вечером 5 января 18‑летний водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь со стороны улицы Дорожная в направлении посёлка Исток в Улан-Удэ, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. По касательной он столкнулся с автомобилем «Лифан», а затем столкнулся с автомобилем «Хонда Цивик». В результате ДТП 44‑летнего водителя «Хонды» с травмами доставили в медицинское учреждение.

- Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения — грубейшее нарушение ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное вождение в пьяном виде предусмотрена уголовная ответственность, а злостным нарушителям ПДД грозит конфискация транспортного средства, которым они управляли при совершении преступления, - отметили дорожные полицейские.

С 5 по 7 января на дорогах республики произошло 43 аварии, в том числе два ДТП с пострадавшими – травмы получили два человека, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Инспекторы ДПС выявили 977 нарушений ПДД. Сотрудники полиции задержали и отстранили от управления транспортным средством 38 водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения; 17 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения; 4 автомобилиста  за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения либо лишённых права управления, можно передать:

- в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29‑29‑02, 102 (необходимо сообщить марку автомобиля, государственный номер и местоположение);
- в специальный бот @gibdd03_bot.

Сообщения, отправленные на условиях анонимности, автоматически поступают в чат инспекторов ОСБ ДПС ГИБДД для оперативного реагирования и пресечения нарушений ПДД.

Фото: УГИБДД по РБ
ДТП наезд на пешехода Поселье гибдд пьяное вождение

