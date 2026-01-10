Происшествия 10.01.2026 в 08:41

В Улан-Удэ затопило улицу Трубачеева

Туда сейчас лучше не ездить
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ затопило улицу Трубачеева
Фото: Комитет по транспорту
В Улан-Удэ сегодня утром произошел потоп на улице Трубачеева. Там вода затопила, в том числе, и проезжую часть. Из-за этого движение по улице сейчас осложнено, сообщили в Комитете по транспорту мэрии.

О причинах потопа власти пока не сообщали. Также не известно, когда устранят последствия затопления улицы.



потоп

