В Улан-Удэ затопило улицу Трубачеева

В Улан-Удэ сегодня утром произошел потоп на улице Трубачеева. Там вода затопила, в том числе, и проезжую часть. Из-за этого движение по улице сейчас осложнено, сообщили в Комитете по транспорту мэрии.О причинах потопа власти пока не сообщали. Также не известно, когда устранят последствия затопления улицы.