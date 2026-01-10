Происшествия 10.01.2026 в 10:40

В Улан-Удэ устраняют последствия потопа на Трубачеева

На улице убирают наледь и ведут подсыпку
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ устраняют последствия потопа на Трубачеева
Фото: скриншот
В Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству устраняют последствия потопа на улице. Трубачеева. Они убирает наледь и производит отсыпку на месте порыва трубопровода. Как сообщили в Комбинате по благоустройству, собственником трубопровода является ЛВРЗ, работники предприятия сейчас занимаются ликвидацией порыва.

Тем временем происшествие взяла на контроль прокуратура Бурятии. Надзорное ведомство проводит проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и безопасности дорожного движения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями», - сообщают в прокуратуре.

