Три человека пострадали в крупном ДТП в Бурятии

В Бурятии полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Тункинском районе.«По предварительным данным, вчера около 19.20 на автодороге Зактуй - Аршан столкнулись «Хонда Одиссей» и «Тойота Марк 2». В результате аварии пострадали 3 человека, двое из которых несовершеннолетние», - рассказали в Госавтоинспекции.По данным «Тунка-инфо.24/7», водитель «Одиссея» выехал на встречную полосу. Все пострадавшие, включая детей 11 и 15 лет, были пассажирами «Марка». К счастью, серьезных травм они не получили, у них диагностировали только ушибы.