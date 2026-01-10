Происшествия 10.01.2026 в 11:03

Три человека пострадали в крупном ДТП в Бурятии

«Одиссей» и «Марк» столкнулись в Тункинском районе
Текст: Андрей Константинов
Три человека пострадали в крупном ДТП в Бурятии
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Тункинском районе.

«По предварительным данным, вчера около 19.20 на автодороге Зактуй - Аршан столкнулись «Хонда Одиссей» и «Тойота Марк 2». В результате аварии пострадали 3 человека, двое из которых несовершеннолетние», - рассказали в Госавтоинспекции. 

По данным «Тунка-инфо.24/7», водитель «Одиссея» выехал на встречную полосу. Все пострадавшие, включая детей 11 и 15 лет, были пассажирами «Марка». К счастью, серьезных травм они не получили, у них диагностировали только ушибы.
ДТП

