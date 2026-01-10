Происшествия 10.01.2026 в 16:17

В Улан-Удэ едва не сгорел отдел СКР по Железнодорожному району

Электропроводка не выдержала нагрузки от электрообогревателей
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ едва не сгорел отдел СКР по Железнодорожному району
Фото: архив «Номер один»
Днем 9 января в одном из кабинетов Следственного отдела СКР РФ по Железнодорожному району Улан-Удэ загорелась электропроводка. Сотрудники СКР пришли на работу, но поскольку за новогодние праздники рабочие кабинеты успели остыть, дружно включили обогреватели. Однако, судя по всему, строители заложили мощность электропроводки, что называется, не по климату. Видимо, рассчитывая, что работники ведомства будут пользоваться лишь светом и оргтехникой. Однако не учли, что в январе температуры в республике бывают минусовыми и в кабинетах будет некомфортно. 

Как сообщил информированный источник, возгорание электропроводки началось на одном из этажей. К счастью для следкома, на высоте оказалась система пожаротушения, которая быстро потушила возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
