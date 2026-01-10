Происшествия 10.01.2026 в 16:28
Водитель, устроивший ДТП в Бурятии, был пьян
Он выехал на встречную полосу
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура поставила на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вчера вечером в Тункинском районе. Напомним, на автодороге Зактуй - Аршан столкнулись «Хонда Одиссей» и «Тойота Марк 2». В результате аварии пострадали 3пассажира «Марка», в том числе двое детей.
«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре.
Фото: прокуратура Бурятии
Как сообщили в прокуратуре, виновником аварии оказался 46-летний водитель «Одиссея». Он был пьян и выехал на встречную полосу.
