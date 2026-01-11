Пассажира Хонды в Улан-Удэ убило дорожное ограждение

Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло сегодня ночью на пр. Строителей. Около двух часов ночи 19-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, рассказали в полиции республики.

- В результате ДТП 21-летний пассажир от полученных трав скончался на месте происшествия. Травмированный водитель был доставлен в больницу, - прокомментировал замначальника ОГИБДД УМВД России по городу Улан-Удэ Александр Бороздин.

Фото: полиция Бурятии