Происшествия 11.01.2026 в 15:17

Сельчанина в Бурятии будут судить за убийство в Рождество

Зарубив мужчину топором, он попытался сжечь его вместе с баней
Текст: Елена Кокорина
Сельчанина в Бурятии будут судить за убийство в Рождество

В Тарбагатайском районе Бурятии сельчанин обвиняется в убийстве местного жителя. С жертвой он хладнокровно расправился с помощью топора, а после попытался избавиться от следов с помощью поджога бани, в которой и было совершено преступление.

- Днем 7 января в селе Нижний Саянтуй обвиняемый познакомился с местным жителем и пришел к нему в гости. Мужчины расположились в бане и стали распивать спиртные напитки. Позднее во время разговора на тюремную тематику между ними произошла ссора, гость схватил топор и ударил по голове нового знакомого тем самым убив его. После этого он поджег баню и скрылся с места происшествия, - рассказали в Следкоме республики.

Задержан он был полицией на автовокзале в Улан-Удэ. В ходе допроса он дал показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время обвиняемый взят под стражу. Идет следствие.

