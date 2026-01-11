Внедорожник в Улан-Удэ сбил людей на остановке

Сегодня днем на улице Ключевской 23-летний водитель автомобиля «Лексус», со стажем вождения 1,5 года, не справился с управлением и вылетел на остановку.В результате ДТП два человека, находившиеся на остановке пострадали и были доставлены в больницу - это 16-летняя школьница и 61-летняя женщина. На месте работали инспекторы ГИБДД и скорая помощь.Фото: ГИБДД РБ